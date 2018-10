Gemeente legt tijdelijk riool aan bij tankenpark NAM

De gemeente Delfzijl legt een noodleiding aan voor de afvoer van regenwater bij het NAM-tankenpark in Farmsum. De huidige rioolbuis stroomde anderhalve week geleden vol met aardgascondensaat, dat uiteindelijk in het Afwateringskanaal terechtkwam.

Dat zorgde voor grote problemen. Het giftige condensaat dreef als een bruine olievlek op het water. De damp veroorzaakte hoofdpijn en misselijkheid bij omwonenden.

Regenwater moet weg

Het huidige riool is nu afgesloten, om te voorkomen dat het overgebleven condensaat in het kanaal terechtkomt. De noodleiding gaat ervoor zorgen dat het overtollige regenwater weg kan.

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) kan het nog wel even duren voordat de 800 meter lange rioolbuis die er nu ligt weer in gebruik wordt genomen:

Geen scheuren

'We gaan de buis eerst grondig inspecteren met een robotcamera, om er zeker van te zijn dat er geen scheuren in zitten. Als dat wel zo is en we spoelen hem door, kan er aardgascondensaat in de bodem terechtkomen. Dat willen we absoluut voorkomen.'

Het water dat gebruikt wordt om de buis te spoelen, vangt de NAM op in aparte tanks. Daarin kunnen nog resten van aardgascondensaat zitten. Mogelijk moeten delen van het riool worden vervangen.

Vertrouwen is weg

De gemeente werkt nauw samen met de NAM om de klus te klaren. Op de vraag hoe de band met het gasbedrijf op dit moment is, zegt Rijzebol:

'Gespannen. Het vertrouwen gaat te paard en komt te voet. We helpen elkaar keurig om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, maar het vertrouwen is absoluut nog niet terug.'

Het is daarnaast nog altijd onduidelijk hoeveel aardgascondensaat er precies in het Afwateringskanaal is gelekt. De oorzaak is een lekbak die overstroomde op het NAM-terrein in Farmsum. Via een rioolput voor de afvoer van hemelwater is het condensaat in het kanaal terechtgekomen.

Strafrechtelijk onderzoek

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie doet op dit moment een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. Het verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen werkt daaraan mee.

