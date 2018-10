Nieuw klimaatcentrum zet Groningen op de wereldkaart

Het is even wennen aan de afkorting, GCECA, maar het nieuwe VN-kenniscentrum voor klimaatadaptie is woensdag in Groningen geopend.

Dat werd gedaan door voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon op het Zernikecomplex. Die opende dinsdag ook al de andere helft van het centrum in Rotterdam.

GCECA staat overigens voor Global Center of Excellence on Climate Adaption.

'Mooie stad'

Het centrum 'brengt overheden, de private sector, burgers, internationale organisaties en kennisinstellingen bij elkaar om de obstakels weg te nemen bij de aanpassing aan het veranderende klimaat,' zei Ban Ki-Moon.

Ban Ki-Moon zei als afsluiter: 'Gefeliciteerd met de opening van dit centrum in de mooie stad Groningen.'

'Op de kaart'

Met de komst heeft Groningen er een stipje op de wereldkaart bij als het gaat over klimaatverandering, zo is op te maken uit de monden van bestuurders.

Commissaris van de Koning René Paas zei eerder dat de komst in de buurt komt van een Nobelprijs. Het GCECA zet Stad 'wereldwijd goed op de kaart', zei ook toenmalig staatssecretaris Dijksma toen bekend werd dat het centrum naar Nederland zou komen.

Wat gaat het GCECA doen?

Het GCECA krijgt zo'n twintig medewerkers. Zij adviseren landen gratis hoe die zich het beste kunnen aanpassen aan klimaatverandering, met name op het gebied van infrastructuur en landbouw.

Het centrum moet oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering uit het ene land gaan delen met andere landen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen waarmee landen stormen, extreme droogte of juist overstromingen beter het hoofd kunnen bieden.

Dit kan bijvoorbeeld door steden anders in te richten en over te stappen op nieuwe vormen van landbouw. Zo ligt er uit Ethiopië al een concrete vraag. Dat land kampt geregeld met extreme droogte en zoekt daarom naar zaden en gewassen die daar beter tegen kunnen.

Bill Gates in de commissie

Het kenniscentrum is ook de standplek voor een nieuwe mondiale klimaatcommissie. De Global Commission on Adaptation gaat onder meer een mondiaal actieplan opstellen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates, oud-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en Wereldbank-baas Kristalina Georgieva gaan die klimaatcommissie leiden.

VN-top in 2020

Het is de voorbereiding op een grote wereldtop over klimaatverandering die Nederland in 2020 gaat houden. Die moet vergelijkbaar zijn met die in Parijs in 2015. Alleen ging het toen vooral over de beperking van CO2-uitstoot.

Over twee jaar zal het in de eerste plaats gaan om maatregelen die landen kunnen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen en extreme droogte.

Samen met Rotterdam

Groningen moet overigens het centrum dus delen met Rotterdam, want die combinatie samen vormt het volledige kenniscentrum.

Het Groningse centrum bestaat uit een paar kantoren in het gebouw van de Energy Academy. Die staan nog leeg.

Volgens directeur Patrick Verkooijen komt daar maandag verandering in. 'We hebben verdeeld over Rotterdam en Groningen dertig mensen in dienst. Ook in China, Afrika en Latijns-Amerika komen offices. We zijn een internationale organisatie in opbouw.'

Wat heeft Groningen eraan?

Dat ook Groningen wat aan het klimaatcentrum heeft staat volgens directeur Verkooijen buiten kijf.

'Oplossingen die in Groningen, Friesland en Drenthe al gevonden zijn kunnen we aanbieden aan de wereld. Oplossingen die in andere delen van de wereld in gebruik zijn kunnen we hier in de praktijk brengen. Het centrum brengt interactie tussen wat hier gebeurt en wat er in de wereld gebeurt.'

