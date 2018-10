Wat wordt er gebouwd op de Grote Markt en Vismarkt?

Een nieuwe soort starterswoning? Een basketbalruimte? Kleine ruimtes om tijdelijk je bedrijf in te hebben? De 'Cubestee's', de blokken vandaag die op de Grote Markt en Vismarkt worden gezet, zijn het allemaal.

De Cubestee is een blok van 6 bij 6 bij 6 meter, bestaat uit hout en glas en staat de komende maand op twee bekendste pleinen van de provincie. De bouwwerkken worden er neergezet om aandacht te trekken voor Let's Gro, het evenement over de toekomst van Groningen dat in november plaatsvindt.

Echt Gronings ontwerp

De kubus is bouwrijp in twee weken, zegt Hans Coenraads, woordvoerder van de gemeente. Eerder stond hij al in het water in Leeuwarden ter ere van de culturele hoofdstad. Toch is het een echt Gronings ontwerp, oppert projectteam Onix achter de Cubestee. 'Zaag je van een oud Oldambster boederij de schuine delen van het voorhuis af, dan houd je dit vierkant over.'

Het idee ervoor ontstond in 2005, nadat het projectteam was uitgenodigd om mee te denken over woningbouw die past bij de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

Al het nieuws over binnenstad Groningen