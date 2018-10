Deel dit artikel:













I amsterdam? I am damster! (Foto: Gemeente Appingedam / ANP Foto (bewerking RTV Noord))

In Amsterdam willen ze ervan af, de manshoge letters die 'I amsterdam' vormen. Het gemeentebestuur van Appingedam wil ze wel hebben en biedt aan ze persoonlijk te komen ophalen. Al komen ze dan wel in een andere volgorde te staan: 'I am damster'.

'Het past precies en de letters krijgen op deze manier een milieuvriendelijk tweede leven. Met de slogan 'I am damster' wil de gemeente bezoekers van de stad het gevoel geven dat zij welkom zijn en voor even volwaardig 'inwoner' van onze stad zijn', legt wethouder Annalies Usmany uit. 'Staat voor individualisme' GroenLinks in Amsterdam wil af van de iconische letters die onder meer voor het Rijksmuseum staan, omdat ze volgens de partij staan voor individualisme. 'Terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn', zei fractievoorzitter Femke Roosma in Het Parool. Overeenkomsten Amsterdam en Appingedam Appingedam ziet het als een gouden kans en heeft een brief met een officieel verzoek gestuurd naar het stadsbestuur van Amsterdam. 'Als ze op de uitnodiging ingaan willen we ook met Amsterdam bespreken of er meer mogelijkheden voor samenwerking zijn', zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra. 'Amsterdam en Appingedam hebben misschien wel meer met elkaar gemeen dan gedacht.' Oproep in DWDD Hiemstra deed vorige week in De Wereld Draait Door een oproep aan toeristen om met eigen ogen te komen kijken in Appingedam. Appingedam is overigens niet de enige met een idee voor de letters... Lees ook: - Burgemeester Appingedam doet oproep in DWDD: kom naar ons toe!