Verkoopprijs woningen Oldambt verst onder vraagprijs

In Oldambt ligt de uiteindelijke verkoopprijs 5,9 procent lager dan de oorspronkelijke vraagprijs (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Van alle gemeenten in ons land ligt de verkoopprijs van woningen in Oldambt procentueel het verst onder de vraagprijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gemiddeld is in Oldambt de uiteindelijke verkoopprijs 5,9 procent lager dan de oorspronkelijke vraagprijs. Dus stel dat je jouw huis te koop aanbiedt voor 200.000 euro, dan komt de verkoopprijs gemiddeld uit op 188.200 euro.

Stad verkoopprijs juist hoger

In Stad ligt dat, niet geheel verrassend, totaal anders. Als enige gemeente buiten de Randstad ligt de verkoopprijs hoger dan de vraagprijs: een verschil van plus 0,9 procent. Voor een huis van 200.000 euro betaal je in Stad gemiddeld 201.800 euro.

Dat lijkt niets vergeleken met onze hoofdstad, waar woningzoekers uiteindelijk 4,9 procent meer betalen dan de vraagprijs: €209.800,-

Van de tien gemeenten waar de verkoopprijs het verst onder de vraagprijs ligt, liggen er zeven in onze provincie. De gemeenten die deze top tien volledig maken komen uit Friesland en Zeeland.

Het CBS gaat nog uit van de gemeentelijke indeling uit 2017. Van Zuidhorn zijn geen gegevens bekend. Tekst gaat verder onder kaart



Wachttijd

In onze provincie duurt het gemiddeld zeven maanden voordat een huis wordt verkocht. Dat was in 2014 nog negen maanden. De wachttijd wijkt daarmee weinig af van andere provincies buiten de Randstad.