Kabelkasten midden op nieuwe opritten: 'Wat is dit?'

Een nieuwe woning, maar de verhuisbus kan er niet fatsoenlijk bij. Reden: er staat een kabelkast midden op de oprit. En niemand weet wanneer dat opgelost gaat worden.

Het overkomt een aantal bewoners van de Klaas Bosstraat in Appingedam. Zij verhuizen vanuit de Patrimoniumstraat of Emmastraat, waar aardbevingsschade is, naar nieuwbouw, maar treffen daar kabelkasten aan die verkeerd staan.

Opvallend detail: vorige week berichtten we nog dat het in de Emmastraat één grote bouwput is. Daarbij waren opritten ook al slecht bereikbaar.

'Grote verbazing'

Gré Weerd woont op nummer 22 en zegt bij een kijkmoment de kast op haar oprit al te hebben gemeld.

'Maar tot onze grote verbazing zagen we deze week dat hij er nog stond. We hebben woningcorporatie Marenland gevraagd: 'Wat is dit?' We zouden worden teruggebeld, maar hebben nog niks gehoord.'

De bewoonster besluit daarom maar verhaal te halen bij de uitvoerder van het bouwproject. 'Die zegt dat de kast verplaatst gaat worden, maar kan nog niet zeggen wanneer', aldus Weerd.

De kast is overigens van Ziggo, maar die verwijst naar de gemeente. Die zegt op haar beurt ook dat de kast verplaatst gaat worden, maar dat er nog geen datum bekend is.

Een andere kast vlak voor een nog aan te leggen oprit. Foto: RTV Noord



Verhuizen

De kabelkast maakt het moeilijk om met een verhuisbus dicht bij de woning te komen. 'Met mijn kleine auto zou ik er net langs kunnen', zegt Weerd. 'Maar ik denk dat ik hem maar aan de weg laat staan.'

'Maar volgende week komen er allemaal spullen voor de inrichting, laminaat bijvoorbeeld. Met die busjes gaat dat echt niet lukken.'

Even verderop staat er nog een kabelkast midden op de oprit. Deze bewoner kan er wel net langs.



