Onderdeel van 600 kilo stort neer bij bouw kubus Grote Markt (update)

Problemen bij de bouw van de kubus op de Grote Markt: bij het hijsen viel woensdagmiddag een onderdeel van 'zo'n zeshonderd kilo' naar beneden.

Dat zegt een van de bouwvakkers op de werkplaats. Hij stelt ook dat een aantal bouwvakkers moest wegspringen om niet onder het onderdeel te komen.

De schade aan de kubus, die tijdens het festival Let's Gro vanaf 31 oktober gebruikt zou worden als evenementruimte, is aanzienlijk.

Update

: Sandrina Scholte van de evenementorganisatie denkt dat het meevalt: 'Er gaat wel eens iets fout in de bouw helaas, nu is dat op de Grote Markt. Maar ik verwacht niet dat het problemen zal opleveren voor Let's Gro. Er wordt een nieuw onderdeel gemaakt en 31 oktober kunnen we gewoon starten.'

Afgeschermd

De bedoeling is dat er twee kubussen van 6 bij 6 bij 6 meter op de Vismarkt en Grote Markt komen voor het evenement. De kubussen zijn een knipoog naar oude Oldambster boerderijen en kunnen voor van alles worden ingezet.