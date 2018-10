KLM Flight Academy krijgt nieuwe lesvliegtuigen

Luchtvaartschool KLM Flight Academy in Eelde krijgt nieuwe lesvliegtuigen. De eerste werd woensdagochtend naar Groningen Airport Eelde gevlogen.

De Diamond DA42, zoals het toestel heet, moet de oude Beachcraft Baron vervangen. Een lawaaiig toestel dat inmiddels verouderd is. Het geluid zorgde in het verleden nog wel eens voor klachten bij de luchthaven, schrijft RTV Drenthe.

Stillere lesvliegtuigen

De KLM Flight Academy draait op volle toeren. Per jaar worden maximaal zestig nieuwe piloten opgeleid. 'En die hebben gegarandeerd een baan bij de KLM', zo weet hoofd Opleidingen Mark Gerritsen.

De school is begonnen met een moderniseringsslag. Samen met moedermaatschappij KLM zijn de lesprogramma's aangepast. En volgens instructeur Frans Andriessen is het nieuwe type Diamond DA42 een stuk moderner.

Moderner

'De cockpit sluit veel beter aan bij wat de studenten straks in de grote verkeersvliegtuigen gaan zien. Ze zien dezelfde schermen die bijna op dezelfde manier werken.' Andriessen kwam woensdagmorgen samen met een collega het eerste nieuwe lestoestel brengen.

Volgens Mark Gerritsen is dit het begin. 'We krijgen er binnenkort nog één bij. We krijgen er drie in totaal.' De oude toestellen gaan weg.