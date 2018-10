'Het was een mooi verjaardagsfeest, maar wel met een nare nasmaak'

'Het was een mooi verjaardagsfeest, maar wel met een beetje een nare nasmaak.' De fractie van 100% Groningen in de gemeenteraad is 'not amused' dat de viering van Koningsdag 240.000 euro duurder is uitgevallen.

De extra kosten zitten deels in de beveiliging en de uitbreiding van de programmering, zo liet het college van B&W begin september al weten. Zo trad bijvoorbeeld de band Kensington langs de route op.

Gemengde reacties

'Dat is een keuze die de burgemeester natuurlijk mag maken', aldus Ingrid Coenen woensdag tijdens de commissie Financiën en Veiligheid. 'Maar voortaan dan wel graag binnen het budget.'

Ook Amrut Sijbolts van oppositiepartij Stad en Ommeland was kritisch. 'Het is alsof je een rondje geeft in de kroeg zonder dat er geld in je portemonnee zit.'

Burgemeester ook verrast

Burgemeester Den Oudsten was zelf naar eigen zeggen ook onaangenaam verrast. 'Ik snap het chagrijn, maar kan het niet anders maken. We hebben de kosten van tevoren natuurlijk ingeschat, maar het kan best zijn dat we niet helemaal de goede calculatie hebben gemaakt.'

Onderzoek

100% Groningen had graag gezien dat de gemeenteraad in maart al geïnformeerd was over de kostenoverschrijding. Op verzoek van de fractie laat Den Oudsten uitzoeken op welk moment het college wist dat Koningsdag duurder zou uitvallen.

