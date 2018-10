Zo kan het ook: eerlijke vinders geven meer dan 1000 euro terug

Na een oproep van de politie Groningen is er meer dan duizend euro ingeleverd op het politiebureau. Het geld kwam van een verwarde man, die briefjes van twintig en vijftig euro rondstrooide op de Korreweg.

De politie kreeg dinsdag een melding over een man die met geld strooide. Het bleek een verwarde man te zijn. Het geld dat nog op straat lag, hebben agenten direct meegenomen.

Oproep op Facebook

Omdat niet duidelijk was hoeveel mensen geld van straat hadden meegenomen, plaatste de politie een oproep op Facebook om het geld af te geven op het politiebureau.

Daar is in een dag meer dan duizend euro ingeleverd. Hoeveel geld de man in totaal op straat heeft gegooid, is niet duidelijk.

