Meedhuizen straks geen 'racebaan' meer De Hoofdstraat in Meedhuizen (Foto: Martin Drent/RTV Noord) De overeenkomst voor het nieuwe plan wordt ondertekend (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het is de dorpsbewoners al jaren een doorn in het oog: de Hoofdstraat in Meedhuizen wordt door sommige automobilisten gebruikt als racebaan. Daar moet volgend jaar verandering in komen.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Het afgelopen halfjaar hebben ze samen met de gemeente, aannemer en architecten plannen ontwikkeld om het dorp aantrekkelijker en veiliger te maken. Klinkers Zo komt er aan één kant van de weg een stoep, waar voetgangers veilig overheen kunnen lopen. Bij verschillende kruispunten maakt het brokkelige asfalt plaats voor klinkers, waardoor automobilisten geneigd zijn af te remmen. Extra geld Dorpsbelangen Meedhuizen is al langer bezig met plannen om de Hoofdstraat veiliger te maken. De gemeente wil het nu tegelijk aanpakken met de riolering en groenonderhoud, waardoor er extra geld beschikbaar is voor het hele project: zo'n 1,6 miljoen euro. Bestuurslid Edlef Schmölzer van Dorpsbelangen is blij dat er nu eindelijk wordt doorgepakt: 'Je kunt het zien, auto's rijden hier hard. Wij willen dat het rustiger gaat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, en dat willen we graag zo houden.' Dorpsplein Ook zijn er plannen voor een dorpsplein naast herberg Lanting. Daar kunnen markten, optredens en kermissen gehouden worden, zo luiden de ideeën. Nog even wachten Rond de Kerst moet het definitieve ontwerp van de vernieuwde hoofdstraat klaar zijn. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden aan de Hoofdstraat in april volgend jaar.