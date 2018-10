Den Oudsten wil geen olie op het vuur gooien, maar het was Haren

Een parkeerterrein aan het Raadhuisplein in Haren (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Burgemeester van de gemeente Groningen, Peter den Oudsten, bevestigde tijdens het spoeddebat over parkeren in Haren dat het college van Haren zelf met het voorstel kwam om het anderhalf uur gratis parkeren in het dorp nog niet uit te voeren.

'Tijdens het bestuurlijk overleg van deze week is daar een herbevestiging van gekomen', zei de burgemeester. Den Oudsten wilde na afloop van het debat geen aanvullend commentaar geven; 'Ik wil geen olie op het vuur gooien.' Het stadsbestuur wil de verhitte verhouding tussen de twee gemeenten zien te bedaren in aanloop naar de fusie.

Met de herbevestiging hebben Groningen en Haren definitief besloten dat de nieuwe gemeenteraad van Groningen een besluit neemt over het betaald parkeren regime in Haren.

Parkeren in Haren

De gemeenteraad van Haren wil in grote meerderheid anderhalf uur gratis parkeren invoeren in het dorp. Een breed gesteunde motie zorgde ervoor dat het plan per 1 november ingevoerd kon worden, maar dat bleek geen haalbare kaart.

De gemeente Haren kwam in overleg met Groningen overeen om de maatregel op de lange baan te schuiven. De nieuwe raad, die er vanaf 1 januari zit, moet een oordeel vellen over het parkeerplan. De nieuwe gemeente Groningen is een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer.

Groningen blokkeerde niet

Overigens deed het college van burgemeester en wethouders in Haren voorkomen dat Groningen de parkeerplannen blokkeerde. Uit notulen van een bestuurlijk overleg bleek dat Haren het plan zelf torpedeerde. Het CDA in Groningen noemt die zet van Haren 'opmerkelijk'. 'Maar dat is verder aan de gemeente Haren', aldus fractievoorzitter René Bolle.

In theorie zou Groningen de maatregel ook tegen kunnen houden. Dat kan omdat er een herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer op komst is. Alle besluiten die invloed hebben op het huishoudboekje van de nieuwe gemeente moeten goedkeuring krijgen van de fusiepartners.

Het is moddergooien onderling, via de media. Dit debat beschadigd het imago van de politici Marjet Woldhuis - Fractievoorzitter 100% Groningen

Politiek Groningen

CDA, Stad en Ommeland en VVD willen graag dat het anderhalf uur gratis parkeren voor alsnog wordt ingevoerd in Haren. 'De raad is nog altijd de baas. De raad in Haren heeft uitgesproken dat de motie uitgevoerd moet worden. Dat kan het college niet naast zich neerleggen', aldus Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland)

GroenLinks, Student en Stad, D66 en SP vinden dat de parkeermaatregel een onderwerp is voor de nieuwe gemeenteraad. Volgens coalitiepartij GroenLinks is het vooral 'intern Harens probleem.' 100% Groningen ziet dat het debat zorgt voor een nieuw dieptepunt tussen de herindelingsrelatie van Groningen en Haren.

'Het is moddergooien onderling, via de media. Dit debat beschadigt het imago van de politici', zegt fractievoorzitter Marjet Woldhuis. Burgemeester Den Oudsten distantieert zich van die uitspraak. 'Daar voel ik me niet bij thuis', laat hij weten. 'Dat heb ik totaal niet gedaan.'

Nieuw Harens plan in de maak

Een delegatie van de Harener partij Gezond Verstand Haren was ook afgereisd naar het Stadhuis. Voor hen is duidelijk geworden dat het gemeentebestuur van Haren de kwade genius is achter het torpederen van de parkeermotie. 'Dit heeft niet aan Groningen gelegen. Iets wat wethouder Verbeek wel tegen ons als raad heeft gezegd', aldus raadslid Mariska Sloot.

De partij wil tijdens de eerstvolgende raadsvergadering alsnog een poging doen om anderhalf uur gratis parkeren in te voeren. Alleen dan niet voor altijd, maar voor de maanden november en december. Dat zijn de laatste maanden van Haren als zelfstandige gemeente.

