Dubbel spoor tussen Stad en Leeuwarden: waar is de overlast het grootst?

Grote kans dat u de komende weken last krijgt van werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Zuidhorn. Er wordt namelijk gewerkt aan het spoor met als doel: een tweede sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.

Door de werkzaamheden rijden veel minder treinen in onze provincie en ook automobilisten en fietsers moeten op meerdere plekken omrijden.

Waar wordt de overlast het ergst en wanneer moet het werk klaar zijn? Onze verslaggever Marten Nauta staat bij het drukste punt.

Groningen op de wereldkaart

Hoog bezoek: voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon was vandaag in de stad. Hij kreeg een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen en hij opende het VN-kenniscentrum voor klimaatadaptie.

Nu het volop zomer is in de herfst, is het thema klimaat actueler dan ooit. Maar wat gaan ze precies doen in dat kenniscentrum?

Verdriet om gekapte bomen

Teleurstelling in Marum: de gemeente heeft een rij eiken gekapt op verzoek van een aantal ondernemers. Bomenliefhebbers zijn bepaald niet blij met de gang van zaken.

I am damster

I am damster. Dat moet het worden. De gemeente Appingedam wil de manshoge letters I Amsterdam overnemen. De gemeente Amsterdam wil van ze af, maar wat voor plan hebben de Damsters met de letters?

Gronings talent op de radio

Het Stad-Gronings klinkt na het Maastrichts het mooist van alle streektalen in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van Zoover. En NPO Radio wil meer Nedersaksische nummers draaien, zeggen ze na een verzoek van de Groningse zangeres Marlene Bakker.

Onze eigen Eric Bats vertelt welke Groningse talenten echt op de nationale radio gedraaid moeten worden en één van hen speelt een nummer in de studio.

