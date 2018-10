Straks live: Donar - Istanbul

De basketballers van Donar spelen woensdagavond de eerste wedstrijd in de poulefase van de Europe Cup tegen het Turkse Istanbul BB. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

Deze eerste wedstrijd wordt net als vorig jaar gespeeld in het Topsportcentrum van Leek, omdat MartiniPlaza niet beschikbaar is.

Istanbul BB is vorig seizoen als elfde geëindigd in de Turkse eredivisie en heeft zich via twee voorronden geplaatst voor de poulefase van de Europe Cup. Landskampioen Donar is afgezakt vanuit de tweede voorronde van de Champions League.

Live

De wedstrijd begint om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Joyce Siderius-Bolman.