Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ten Post ziet kansen in ingrijpende versterkingsoperatie Ten Post van bovenaf (Foto: Archief/RTV Noord)

Hoe moet ons dorp er in de toekomst uitzien? Het is een vraag die veel bewoners in het aardbevingsgebied bezighoudt. Na Overschild, heeft nu ook Ten Post ideeën op papier gezet voor een duurzame toekomst.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Het plan is door de dorpsbewoners opgesteld, samen met de gemeente Ten Boer, woningcorporatie Wierden en Borgen en medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen. Langs het slingerende Damsterdiep Inwoners van Ten Post zien de versterkingsopgave als een uitgelezen kans om het dorp toekomstbestendig te maken. Zo moet er meer gebruik worden gemaakt van het oude dorpslint langs het slingerende Damsterdiep en moet het contrast tussen het oude deel en het laatst gebouwde deel van het dorp worden verzacht. Wil het dorp aantrekkelijk blijven om te wonen, dan moet er meer gekeken worden naar de kwaliteit van de huizen dan naar de hoeveelheid woningen, waarmee huizen levensloopbestendig zouden moeten worden. Maar ook starterswoningen zijn nodig, vinden de inwoners. Een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum behoort ook tot de ideeën. Dorp weer samenvoegen Een andere opvallende wens van de Ten Posters is om de beide dorpsdelen weer bij elkaar te voegen. Nu snijdt de N360 van Groningen naar Delfzijl het dorp doormidden. Ten zuiden van de N360 ligt de kern van Ten Post en aan de noordkant het zogenoemde Kröddeburen. 'Het liefst zien we daar een tunnel', zegt Eline van Rossem van het dorpsplatform. 'Maar ik ben bang dat we dan geen geld meer overhouden voor andere dingen.' Verder uitwerken De plannen voor Ten Post worden in de komende maanden verder uitgewerkt en waar mogelijk gecombineerd met de mogelijkheden die de versterking het dorp biedt. Ten Post valt nu nog onder de gemeente Ten Boer, maar na de herindeling op 1 januari 2019 wordt het dorp onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen. De gemeenteraad van Ten Boer wil dat de toekomstige gemeente Groningen zich ook in blijft zetten voor de dorpsvernieuwing in Ten Post en andere dorpen en ondertekent daarom op 31 oktober een document dat wordt overhandigd aan Groningen.

Lees ook: - Nationaal Coördinator Groningen maakt in Ten Boer doorstart met versterkingsoperatie