Donar opent groepsfase Europe Cup met zege tegen Istanbul Duel onder de basket tussen Donar-speler Thomas Koenis (witte shirt) en Damian Kulig (Foto: JK Beeld)

Donar heeft woensdagavond in Leek de eerste poulewedstrijd in de Europe Cup met 90-81 gewonnen van het Turkse Istanbul BBSK. Bij rust was het 41-33 in het voordeel van de Groningers.

Goede kant De ploeg van coach Erik Braal stond steeds aan de goede kant van de score en trok het duel in het laatste kwart over de streep. Istanbul bleek een taaie tegenstander. Vooral tegenover hun uitblinker Damian Kulig moest de thuisploeg het antwoord regelmatig schuldig blijven. Driepunters Kulig was goed voor 25 punten. In het derde kwart kwamen de gasten nog gevaarlijk opzetten en aan het einde van dit kwart was het verschil slechts zes punten: 68-62. Op de belangrijke moment in het vierde kwart zorgden driepunters van Arvin Slagter en Teddy Gipson voor de beslissing.

Uit tegen Pinar Topscorer aan de kant van Donar was Gipson met zeventien punten, Grant Sitton was goed voor dertien punten. Volgende week woensdag 24 oktober speelt Donar wederom tegen een Turkse tegenstander. Dan wacht de uitwedstrijd in Izmir tegen Pinar. Eerst wacht zondag in Zwolle de competitiewedstrijd tegen Landstede Basketbal.