Lycurgus ondanks overwinning uitgeschakeld in Champions League Lycurgus krijgt de bal niet langs het blok van SK Posojilnica archief (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn er woensdagavond in Klagenfurt niet in geslaagd om de volgende voorronde van de Champions League te bereiken. De uitwedstrijd tegen SK Posojilnica werd met 3-2 gewonnen, maar het was niet genoeg.

Zwitserse tegenstander Nu wacht voor de Groningers de CEV Cup. Dit toernooi wordt volgens een knock-out principe afgewerkt. Tegenstander in de eerste ronde voor Lycurgus is het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil. De speeldata zijn hiervoor nog niet bekend. Geen golden set Alleen bij een 3-0 of 3-1 zege van de ploeg van coach Arjan Taaij hadden de Groningers een zogenaamde Golden Set afgedwongen. De heenwedstrijd in de Topsporthal van het Alfa-College eindigde in een 3-1 overwinning voor Posojilnica. Setstanden Lycurgus won op bezoek in Oostenrijk de eerste set met 20-25, maar moest de tweede set met 26-24 aan Posojilnica laten. De (beslissende) derde set ging met 25-19 naar de thuisploeg, de gasten pakten de vierde set met 19-25. De laatste set was met 15-17 voor de Groningers. Lees ook: - Lycurgus verliest en heeft wondertje nodig in Champions League