'Pak overlast door steenmarters in Stad aan' Een steenmarter (Foto: Flickr: Jeroen Francois)

In verschillende buitenwijken van de stad Groningen wordt geklaagd over steenmarters en over de overlast die door de beesten wordt veroorzaakt. Volgens het CDA in de gemeente Groningen is de emmer vol.

De gemeenteraadsfractie van het CDA in Stad wil dat de gemeente direct actie onderneemt tegen de steenmarters in de diverse wijken. Volgens de partij gaat het met name om de wijken Gravenburg, Reitdiep, de Held en Hoogkerk. Inwoners hebben hier al jaren schade aan auto's (doorgeknaagde bougiekabels), stelt het CDA. Beheersplan Schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur moeten voor opheldering zorgen over de zaak. Het CDA wil onder meer weten of het college van B&W bereid is om een beheersplan op te stellen.

