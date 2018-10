Wethouder weggehoond tijdens ouderavond Harener basisschool

Het nieuwe plan voor de verhuizing van de Brinkschool in Haren stuit nog altijd op veel verzet in Haren. Ook nadat de gemeente de nieuwe plannen bekend heeft gemaakt.

De Brinkschool komt, volgens de plannen van de gemeente Haren, naast de Peter Petersenschool in Haren. De school staat op de nominatie om te verhuizen omdat de school, mede door de komst van een nieuwe woonwijk, op de huidige locatie uit haar jasje groeit.

Ouderavond

Ouders en directie van Peter Petersenschool zijn groot tegenstander van de verhuisplannen. Daar brengt het nieuwe plan geen verandering in aan. Dat bleek tijdens de speciaal belegde ouderavond woensdag.

U bent gewoon handjeklap aan het spelen Geïrriteerde ouder

De Brinkschool zou dan in het voormalige schoolgebouw van het Zernike College komen aan de Rummerinkhof.

Wethouder Michiel Verbeek (D66) licht het plan woensdagavond toe aan de ouders van de Peter Petersenschool. Verbeek wekt tijdens zijn verhaal veel irritatie op bij de aanwezige ouders.

'U heeft het alleen maar over de noodzaak van een nieuw onderkomen van de Brinkschool, maar over onze school horen we u niet. Wij verliezen alleen maar met dit plan', zegt een bezorgde ouder die vervolgens een daverend applaus krijgt van de aanwezigen.

Niet verspreid

Verbeek erkent de kritiek, maar laat weten dat hij dit plan graag wil realiseren nu Haren nog zelfstandig is. De wethouder vreest dat de nieuwe gemeente Groningen de Brinkschool niet onderbrengt in één gebouw, maar verspreidt over meerdere gebouwen. 'Daarom willen we dit nu nog voor elkaar krijgen. Nu we nog zelfstandig zijn.'

Dit is een nieuw plan en dat kan je niet in anderhalve week goed bestuderen Tom Verbeek - Directeur Peter Petersenschool

Kritiek

Gedurende het verhaal van Verbeek groeit de irritatie richting de wethouder. 'U zit toch in het college voor alle kinderen? Niet alleen voor die van de Brinkschool?', roept een ouder.

'Vanuit uw ambt zou u alles moeten wikken en wegen. U bent gewoon alleen voor De Brinkschool. U bent gewoon handjeklap aan het spelen', laat een andere ouder geërgerd weten.

Voor de directie en ouders van de Peter Petersenschool is het duidelijk. Ze zien ook dit nieuwe plan niet zitten.

'Wij hebben geen overtuigende oplossing gezien voor het verkeersprobleem dat gaat ontstaan', zegt de directeur van de Peter Petersenschool Tom Verbeek.

Nog te besluiten

Het nieuwe plan, wat dinsdag naar buiten is gebracht door de gemeente, ligt over twee weken ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haren. Volgens de schooldirecteur is het onmogelijk dat de raad dan al een besluit neemt.

'Ik zeg tegen de raad: Ga dit goed onderzoeken. Dit is een nieuw plan en dat kan je niet in anderhalve week goed bestuderen. Geef het tijd om het zorgvuldig te onderzoeken.'

Zegje

Ook bezorgde ouders doen hun zegje tijdens de speciaal georganiseerde avond. 'Wij hebben gesproken met Veilig Verkeer Nederland. Die zegt dat dit een ongelukkige locatiekeuze is voor zoveel kinderen en ouders. Wij zijn het met hun eens', laat Wendy Haisma weten namens de ouders, die zich hebben samengevoegd in een speciaal opgetogen groep Rummerinkhof Veilig.

Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over een verhuizing van de Brinkschool nabij de Peter Petersenschool.

