'Aanpak witwassen is in strijd met bescherming privacy'

De huidige aanpak van het witwassen van crimineel geld is in strijd met de bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. Dat stelt Carolin Kaiser, die binnenkort op dit onderwerp promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Kaiser wordt er bij financiële transacties onvoldoende rekening gehouden met privacy- en identiteitskwesties.

Verdachte geldstromen

De anti-witwasrichtlijn is bedoeld om in Europees verband terroristische groeperingen te ondermijnen. Daarvoor moeten alle financiële transacties in de gaten worden gehouden. Banken en andere financiële instellingen moeten hun klantgegevens jarenlang bewaren. Want alleen zo kunnen verdachte geldstromen worden ontdekt.

Fundamenteel recht

Maar al deze regels botsen met het fundamentele recht op privacy van de hele Europese bevolking, concludeert Kaiser. Volgens haar komt dit doordat de maatregelen van de richtlijn ook van toepassing zijn op mensen die nog nooit van een misdrijf verdacht zijn geweest en op transacties die verband houden 'met de meest intieme aspecten van iemands privéleven'.

Europees Hof van Justitie

Als iemand besluit de anti-witwasrichtlijn aan te vechten, dan is volgens Kaiser de kans groot dat het Europees Hof van Justitie er een streep door zet.

