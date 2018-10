Braal: 'We hebben een goede start gemaakt'

Donar-coach Erik Braal was blij dat zijn ploeg een winnende start had gemaakt in de Europe Cup tegen Istanbul (90-81). 'Je wilt graag thuis winnen en uit een duel stelen, zo werkt het in Europees basketbal.'

Sterk verdedigen

Braal had gezien dat het er vanaf het begin verdedigend goed uitzag bij zijn ploeg. 'We vielen hun juiste spelers aan, een compliment voor de scouting van Meindert van Veen (assistent coach, red.)'.

Zware poule

'We zitten in een hele zware poule, de twee teams uit Turkije zijn favoriet. Ik vind het heerlijk om deze wedstrijden te coachen. Dit is dé manier voor ons als team om beter te worden,' aldus Braal.

Geen basisplaats

Jordan Callahan stond niet in de basis tegen Istanbul, maar zat daar niet mee. 'Niemand kan mijn zelfvertrouwen aantasten,' volgens een rustige Callahan. 'Ik denk aan het team, niet aan mezelf. Dit is een goede start tegen een goede tegenstander. Met deze overwinning wilden we starten in de Europe Cup. Dat is gelukt.'

Niet snel zenuwachtig

Grant Sitton had gezien dat Donar wat moeizaam op gang kwam. 'We kwamen al snel in foutenlast, maar dit team wordt niet snel zenuwachtig. Onze bank is breed, daarom is het goed gekomen,' zegt Sitton.

100% score

De Amerikaan schoot 100%, drie doeltreffende afstandsschoten en vier rake vrije worpen (dertien punten in totaal, red.). ´Mijn teamgenoten brengen mij in goede positie, zij zijn perfect,' besluit Sitton lachend.

