Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Taaij: 'De teleurstelling is groot want deze ploeg moeten we kunnen hebben' Een blok van Dennis Borst en Wytze Kooistra kan een aanval van SK Posojilnica niet afstoppen (Foto: JK Beeld archief)

Lycurgus-coach Arjan Taaij was teleurgesteld over de uitschakeling van zijn ploeg tegen SK Posojilnica Aich-Dob. 'Ik vind dat we over twee wedstrijden tegen deze ploeg door moeten komen.'

Controle Taaij had gezien dat bij de 1-3 thuisnederlaag vorige week de problemen waren ontstaan. 'Passend vonden we toen geen oplossing,' legt de coach uit. 'Vandaag hadden we veel meer controle en hebben agressief gespeeld. Zeker de eerste twee sets hebben we een heel hoog niveau gehaald.' Realiteit Hiermee zijn de voorronden van de Champions League meteen ten einde, net als de afgelopen twee seizoenen. 'Dit is de realitieit van het Nederlands volleybal,' vertelt Taaij. 'In de kwalificatie kom je ploegen tegen die substantieel meer (financiële) mogelijkheden hebben.' Geen idee Of Taaij het nog gaat meemaken bij Lycurgus om een keer het hoofdtoernooi van de Champions League te halen weet hij niet. 'Geen idee, er is ontzettend veel potentie. De volgende stap, doorkomen in de Champions League, zit ook in het vergroten van je inkomsten.' Opzet 'Ook de opzet dit jaar, zestien ploegen waarmee je drie rondes van de kwalificatie door moet waarvan er zich twee plaatsen en dertien een hoger budget hebben in vergelijking met ons. Wil je daar naar toe groeien zul je nog wel een aantal stappen moeten maken. Zo eerlijk moet je zijn,' besluit Taaij. Lees ook: - Lycurgus ondanks overwinning uitgeschakeld in Champions League