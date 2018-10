Deel dit artikel:













Afvalpas moet Duitsers weren van stortplaatsen Vriescheloo en Ter Apel Grof vuil (Foto: Michael Rosenstein/Flickr (Creative Commons))

Westerwolde denkt na over het introduceren van een afvalpas voor de twee stortplaatsen in de gemeente, in Vriescheloo en Ter Apel. Reden is dat veel inwoners van andere gemeenten en ook mensen uit Duitsland gebruikmaken van de stortplaatsen.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

En dat is wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen Westerwolde) een doorn in het oog. 'Er komt een enorme berg afval op ons af, vooral grof vuil.' En dat kost de gemeente geld. Vijf euro voor een aanhanger Dat mensen van buiten de gemeente komen heeft er volgens Brunen mee te maken dat mensen maar vijf euro betalen voor een aanhanger. 'Er zijn gemeenten waar je het afval moet wegen, en dan betaal je gewoon veel meer.' In het aangrenzende Stadskanaal werkt men al met een pasjessysteem: alleen inwoners van die gemeente kunnen er afval storten. De kosten zijn daar zes euro voor twee kubieke meter. Zwerfvuil Ondanks de hoge afvalkosten - Westerwolde legt dit jaar bijna 4,5 ton toe op de kosten van afvalinzameling - denkt Brunen er niet over om ook afval te gaan wegen. 'Wij zijn ook bang voor zwerfafval. Afgelopen weekend gebeurde dat ook weer, dus zijn we daar heel voorzichtig mee.' Lees ook: - Westerwolde: komend jaar 1,5 miljoen besparen

