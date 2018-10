Oppositie baalt van schrappen 'spoorspaarpot' Westerwolde

Het CDA en GroenLinks in Westerwolde balen ervan dat de gemeente de spaarpot voor een eventuele spoorlijn langs Ter Apel wil schrappen. Nu staat er ruim twee ton voor die lijn gereserveerd, maar burgemeester en wethouders willen dat geld gebruiken om opgelopen tekorten te compenseren.

Het geld staat al een aantal jaren gereserveerd, en is bedoeld om ervoor te zorgen dat de mogelijke spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen langs Ter Apel gaat lopen.

'Belangrijk om aan te kunnen sluiten'

'Wij vinden het heel belangrijk dat, als de mogelijkheid zich voordoet, wij aan kunnen sluiten', zegt GroenLinks-fractievoorzitter René Kriek. Volgens Kriek lijkt er 'net schot te zitten' in de komst van de spoorlijn. 'En nu halen wij deze reserve weg.'

'Het is erg krap in de financiën op dit moment. Als je dan toch wilt aansluiten, moet je het geld maar ergens vandaan zien te komen', zegt Kriek. 'Ik verwacht dat zo'n mogelijkheid er binnen twee of drie jaar komt. Dan moet je kunnen aanhaken, anders mis je die boot. Of nou ja, de trein, eigenlijk.'

'In toekomst zeker geld voor'

Volgens wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen Westerwolde) is de spoorverbinding belangrijk, en 'zal er in de toekomst zeker geld voor zijn als het ooit zover komt'.

De wethouder verwacht niet dat er op korte termijn concrete plannen voor de spoorverbinding komen. 'Maar als het zover is zal ik ervoor zorgen dat er één of ander geldpotje is voor deze verbinding.'

Lees ook:

- Flinke financiële tegenvaller Westerwolde: reserve is op

- 'Die trein moet langs Ter Apel rijden'