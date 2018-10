Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politieauto belandt na uitwijkactie in de berm De politieauto die in de berm is beland. (Foto: De Vries Media) De politieauto die in de berm is beland, met daarachter remsporen. (Foto: De Vries Media)

Op de kruising van de Dwarslaan met de Esborgstraat in Scheemda is donderdagochtend een politieauto in de berm beland.

De politieauto was met zwaailicht en sirene aan onderweg naar een incident in Scheemda, maar moest uitwijken voor een personenauto. Toen de auto daarna in de berm terechtkwam, gingen de airbags af. De betrokken personen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.