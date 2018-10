Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Wist jij dat je kunt wandelen op een eiland midden in onze provincie? (Foto: RTV Noord)

Naast Rottumeroog en Rottumerplaat hebben we nog een eiland en dat ligt niet voor de kust, maar midden in onze provincie. En wist je dat Groningen best op de Efteling lijkt?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Indrukwekkend... Binnen- en buitenlandse gasten verwonderen zich vandaag over de schoonheid van dit Groningse 'congrescentrum'. 2) Of slaapverwekkend Diezelfde indrukwekkende locatie was gisteren voor deze hoogleraren geen reden om wakker te blijven. 3) Hellup! Als je Airbnb een paar maanden van tevoren afzegt, is dat vervelend. Maar no worries: tijd genoeg om iets anders te boeken. Behalve als het gaat om de periode van 16 tot en met 19 januari 2019. 4) Hoe dan? Wandelen op een eiland midden in de provincie Groningen. Kun jij het je voorstellen? 5) Gezellig boertje Een klein oprispinkje. Kan gebeuren natuurlijk. Zelfs als de hele trein ervan kan meegenieten. 6) Toen en nu: ons provinciehuis Een geschiedenislesje tussendoor. 7) Bruinebonensoep in de korte broek Geen voor de hand liggende combinatie, maar wel lekker. 8) Over herfst gesproken... En nee, dit is niet in de Efteling. Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Moi!