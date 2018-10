Jeugdhulptekorten Midden-Groningen zijn 'niet op te brengen' (update)

De gemeente Midden-Groningen gaat gezinnen die gebruik maken van de jeugdhulp onder de loep nemen, om de miljoenentekorten in de jeugdzorg te beteugelen.

Van de 2100 gezinnen die jeugdzorg gebruiken in de gemeente, zijn er driehonderd die zeventig procent van het totale budget verbruiken. Maar verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren twijfelt steeds meer aan de effectiviteit daarvan. Volgens hem is er bijvoorbeeld een gezin in de gemeente dat voor 300.000 euro gebruik kan maken van jeugdhulp.

'Niet op te brengen'

Midden-Groningen heeft te maken met steeds oplopende kosten van de jeugdhulp. Het tekort van 3,9 miljoen euro dreigt te verdubbelen als er niets gebeurt. 'Dat bedrag is niet op te brengen', zegt Verschuren. 'We moeten iets doen om de tekorten terug te dringen.'

En dus gaat de gemeente onderzoeken hoe effectief de jeugdhulp is. In Midden-Groningen heeft een op de zes kinderen jeugdhulp. Dat komt volgens Verschuren door langdurige armoede in zijn gemeente.

'In die gezinnen wordt steeds meer en duurdere hulp ingezet. Maar we denken dat zij meer gebaat zijn met het herstel van rust, reinheid en regelmaat', zegt de wethouder. Juist die gezinnen onderzoekt de gemeente nu een maand lang. 'We willen ook huisartsen en scholen er bij betrekken.'

Druk verlichten

Verschuren verwacht dat uit het onderzoek blijkt dat er minder jeugdhulp moet worden verleent aan die gezinnen, maar meer gezinsondersteuning. Dat verlicht de druk op het budget van de jeugdhulp.

Tegelijkertijd moet de jeugdhulp ook al veranderen. De komende maand krijgen de sociale teams van de gemeente opdracht om 'prioriteit te geven aan verandering van de jeugdhulp'. Dat betekent echt ook dat er in die periode minder tijd is voor jeugdhulpvragen.

'We moeten wel ingrijpen'

Wethouder Verschuren erkent dat sommige mensen vertraging krijgen op hun hulpvraag. 'Dat is heel jammer, maar we moeten nu wel ingrijpen.'

Die nieuwe manier van werken betekent volgens Verschuren niet dat jongeren die hulp nodig hebben dat niet krijgen.

'Absoluut niet: ieder kind krijgt de hulp die nodig is. We willen alleen stoppen met het systeem waarin steeds duurdere en zwaardere hulp wordt ingezet waarvan het twijfelachtig is of dat ook echt tot het gewenste resultaat leidt.'

