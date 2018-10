Wedeka en Afeer gaan samenwerken: 'Leer- en werktrajecten op elkaar afstemmen'

De Oost-Groninger werkvoorzieningsschappen Wedeka en Afeer gaan intensiever samenwerken. Dat is de uitkomst van een overleg dat de bestuurders van het schap met elkaar hebben gehad.

De samenwerking vindt vooral plaats op het gebied van leerwerktrajecten. Wedeka en Afeer gaan die beide aanbieden, maar de afspraak is dat er rekening wordt gehouden met elkaar.

Wedeka-voorzitter Johan Hamster heeft afgelopen maandag met het Algemeen Bestuur van Wedeka vergaderd. Wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde pleitte daar voor een intensieve samenwerking met Afeer. Westerwolde participeert in zowel Wedeka als Afeer. Dat is gelukt, en Luth is daar blij mee.

'Heel blij mee'

'Het was een prettig gesprek', zegt Luth. 'Hier zijn we heel blij mee. Ik heb hard mijn best gedaan dit weer vlot te trekken.' Ook Hamster is tevreden over de gang van zaken.



'We gaan afstemming zoeken op het ontwikkelen van leerwerktrajecten, zodat we voor onze werkzoekenden een aanvullend aanbod hebben', legt Hamster uit. De bestuurder legt uit dat de deelnemende gemeenten aan Wedeka en Afeer beter maatwerk kunnen bieden aan hun werkzoekenden.

'Soortgelijke doelgroep'

'Het zijn twee bedrijven met een soortgelijke doelgroep', stelt Hamster. 'Er zijn wellicht inwoners in ons gebied die misschien beter thuis zijn op de ene plek dan op de andere plek. Daar kan deze samenwerking bij helpen.'

Mislukt akkoord

De gemeenten Stadskanaal en Veendam kozen er enkele jaren geleden juist voor om werkvoorzieningsschap Wedeka niet te laten fuseren met Synergon, waardoor Synergon in haar eentje opging in het nieuwe werkvoorzieningsschap Afeer. Dit als gevolg van het mislukte Akkoord van Westerlee.

Volgens Hamster is de intensievere samenwerking geen reden om dat pad nog eens te gaan bewandelen.

'Het zijn twee prachtige bedrijven die heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Er is niet zomaar gekozen om de bedrijven niet te laten fuseren, dat bleek technisch niet mogelijk. Maar het is goed om het gesprek te voeren om te kijken wie wat gaat doen.'

Dat de werkvoorzieningsschappen intensiever met elkaar gaan samenwerken, betekent niet dat Westerwolde niet alsnog uit Wedeka wil stappen. Het onderzoek dat die mogelijke keuze moet onderbouwen, is volgens Luth eind november klaar.

Lees ook:

- Is de nieuwe Groningse naam van Synergon, 'Afeer', eigenlijk wel goed gespeld?

- Einde Synergon, bedrijf gaat verder als Afeer