Bekkering doopt Beers tot opvolgster met 'haar' nummer 5

21 jaar lang reed Daniëlle Bekkering met beennummer 5. De marathonschaatsster uit Den Ham die 63 wedstrijden won stopte vorig seizoen. De strijd om het legendarische nummer over te nemen barstte daarna los.

Uiteindelijk werden Janet Beers en vooral Speelman Haak, de laatste ploeg van Bekkering, de gelukkige.

'We hebben er wel moeite voor moeten doen. Het nummer was eigenlijk al vergeven aan iemand anders', vertelt de Noord-Hollandse. Ze is de opvolgster van Bekkering bij de formatie die geleid wordt door Gerben de Ruiter.

Overeenkomsten

'Janet vertoont veel overeenkomsten met Danielle', zegt De Ruiter. 'Ze is ook boerendochter en heeft ongeveer dezelfde stijl. We zijn blij dat het nummer binnen de ploeg is gebleven.'

Bekkering blijft wel betrokken bij het schaatsteam, als manager. Ze heeft Beers zelf min of meer tot haar opvolgster gedoopt.

'Daniëlle herkent veel van mij in haar. Ik was natuurlijk nog heel jong toen zij begon met marathons, dus ik herken het niet. Maar als zij zegt dat we op elkaar lijken, vind ik dat een groot compliment.'

'Best wel bijzonder'

Beers trainde de afgelopen weken in het schaatspak van Bekkering. Vanaf zaterdag heeft ze vanwege een aantal nieuwe sponsoren een ander pak aan. Maar dus wel met nummer 5 erop. 'Dat is best wel bijzonder al blijft een nummer slechts een nummer.'

