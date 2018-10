Taxichauffeurs vragen symbolisch een uitkering aan

Dertig taxichauffeurs bieden een petitie aan op het gemeentehuis in Hoogezand. (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord)

De gemeente Midden-Groningen wil het WMO-vervoer voortaan door vrijwilligers in plaats van taxichauffeurs laten verzorgen. Daarom hebben dertig taxichauffeurs donderdagochtend een petitie aangeboden op het gemeentehuis in Hoogezand.

Die petitie is een open brief aan WMO-wethouder Jan Jacob Boersma, waarin dertig chauffeurs solliciteren als vrijwilliger. En als ze dan toch bezig zijn, willen ze ook direct een WW-uitkering aanvragen.

Zonder opleiding

Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want de taxichauffeurs zijn woedend dat hun baan dreigt te verdwijnen.

'Omdat uw gemeente blijkbaar ons werk door vrijwilligers wil laten doen, zonder opleiding en zonder ervaring en vooral zonder daarvoor betaald te worden, willen wij graag bij u deze sollicitatie neerleggen', staat in de brief.

'Omdat wij door de inzet van de vrijwilligers op ons werk onze baan zullen verliezen, vragen wij bij dan ook per direct een bijstandsuitkering aan bij uw gemeente.'

Ontslagen vallen

Een chauffeur, die niet bij naam genoemd wil worden, was donderdagochtend als allereerste bij het gemeentehuis. 'Tegenwoordig vervallen de banen voor vrijwilligerswerk', zegt hij. 'Als dit doorgaat, vallen er ontslagen.'

Een petitie aanbieden met dertig taxichauffeurs is misschien niet heel veel, zegt de chauffeur, 'maar je kun ook niet even dertig taxichauffeurs van de straat afplukken, want die zijn allemaal druk bezig'.

Erg wantrouwend

Hij vindt dat de plannen moeten worden geannuleerd. 'Als je bekijkt wat voor cursussen wij allemaal moeten volgens om verkeer veilig aan te bieden... Dat kun je niet van iedere particulier verwachten.'

Volgens de taxichauffer zijn hij en zijn collega's nu dan ook 'erg wantrouwend' naar de gemeente toe. 'Daar verwacht je meer van.'

Volle tevredenheid

Wethouder Jan Jacob Boersma snapt de gevoelens van de taxichauffeurs. 'Ik zal de petitie bestuderen en kijken wat ik kan doen. Op dit moment zijn we nog in overleg met vrijwilligersorganisaties, om er handen en voeten aan te geven. Tot die tijd blijven de huidige afspraken gewoon overeind.'

Hij voegt eraan toe dat de inbreng van de dertig taxichauffeurs mee zal worden genomen bij de besluitvorming, en dat ze een paar suggesties hebben gedaan waar de gemeente wat aan heeft. 'Maar de gemeente Slochteren werkte jaren op deze manier, tot volle tevredenheid, met vaste vrijwilligers.'