Opname in kliniek geëist voor bierkrattendief met strafblad van 27 kantjes

Een 36-jarige man uit Groningen moet voor het stelen van twee kratten bier twee jaar de veelplegerskliniek in. Dat eist de officier van justitie.

De man kampt met verslavingsproblemen en staat te boek als veelpleger. Zijn strafblad telt 27 pagina's, waarop veelal diefstallen prijken.

Via tuinstoelen over de schutting

In september greep hij uit een afgesloten tuin aan de Friesestraatweg in Stad twee kratten bier weg. Om binnen te komen was hij via tuinstoelen over de schutting gesprongen. Bij het overstappen van de ene tuin naar de andere, werd hij door een oplettende buurman gezien. Die belde de politie.

'Ik was aan de wandel'

De man ontkent de diefstal. 'Ik was aan de wandel op straat, ik weet niets van een tuin', zei hij tegen de rechters. Volgens deskundigen is de man zwakbegaafd. Ook heeft hij dringend gedwongen behandeling voor zijn verslaving nodig.

De man weigert echter mee te werken aan welke vorm van behandeling dan ook. Hij wil niet begeleid wonen, maar wil ook niet de cel in. 'Het is een herhaling van zetten', zei de officier.

Celstraf even parkeren

De Groninger liep nog in twee proeftijden uit eerdere voorwaardelijk opgelegde straffen. Er lagen nog dertig dagen celstraf op de man te wachten, mocht hij de fout ingaan.

De officier vroeg die straffen bij opname in de kliniek te parkeren voor ná de behandeling van de man. 'Als stevige stok achter de deur.'

De rechtbank doet op 1 november uitspraak.