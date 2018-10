Ruim 40 aangiftes tegen oplichtersduo

Tegen het vermeende oplichtersduo Jan V. en Jolanda H. zijn tot nu toe 44 aangiftes gedaan. Het tweetal uit Assen sliep en at bij verschillende horecabedrijven zonder te betalen, waaronder in Groningen.

Zestien horeca-ondernemers en 28 natuurlijke personen, mensen die bijvoorbeeld een Bed & Breakfast runnen, hebben een aangifte ingediend. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie, schrijft RTV Drenthe.

Spoorloos verdwenen

Halverwege augustus meldden de 62-jarige V. en de 53-jarige H. zich bij de politie. In het afgelopen jaar hebben en zij tal van hotels, B&B's en restaurants opgelicht. Het tweetal sliep en at er, maakte praatjes met de eigenaren en verdwenen uiteindelijk spoorloos zonder te betalen.

Nadat een hoteleigenaar uit het Overijsselse Tubbergen een foto van het duo op Facebook publiceerde, herkenden verschillende collega's uit onder meer Scheemda, Meppel, Loon en Borger het tweetal.

Jaar vol oplichtingen

Jan en Jolanda worden volgens het OM verdacht van oplichting in vereniging. "Zij zouden met zijn tweeën meerdere bedrijven hebben opgelicht. Dat gebeurde sinds augustus vorig jaar verspreid over verschillende blokken", aldus de woordvoerder.

Begin december verloopt het voorarrest van het duo. Daarom zullen zij waarschijnlijk eind november voor de rechter verschijnen. Wanneer is niet precies bekend.

Voor het tweetal is het niet het eerste bezoek aan de rechtbank. In het verleden zijn zij al vaker veroordeeld tot celstraffen voor oplichting. Jan V. is zelfs behandeld in een psychiatrische kliniek in Assen, nadat hij was veroordeeld tot tbs met voorwaarden.

