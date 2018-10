Is een 'Arjen Robben Zorgcentrum' wel een goed idee?

Het zaterdag geopende Topsportzorgcentrum zou naar Arjen Robben vernoemd worden, maar zijn naam staat niet op de gevel. 'Juridische complicaties' verhinderen dat. Moet het alsnog het 'Robbencentrum' worden of juist niet, Beter Weters?

Wie is Robben

Geen goed idee. Want wie is meneer Robben? Voetbalfans zullen nu wel steigeren, maar - met alle respect - niet iedereen is voetbalfan. En zelfs wie dat wel is, zal misschien helemaal niets in Robben zien. Als voetballer, als naamgever, als weldoener, als… Ja, als wat eigenlijk? Want waarom werd er gekozen voor Arjen Robben als naamgever van een accommodatie die toch uitdrukkelijk voor meer dan enkel voetballers bedoeld is?

Niet doen

Lopen er bovendien niet talloze voetballers en andere sporters rond, die af en toe schitteren waardoor wij hen allemaal geweldig moeten vinden? De topsport is gediend met een centrum, dat neem ik wel aan. De breedtesport (wat is dát eigenlijk?) vast ook wel. Maar om dat nu zo nadrukkelijk met voetbal te verbinden? Alsof er niet ook veel andere topsporten bestaan. Niet doen dus.



Fantastisch

Het nieuwe Topsportcentrum ligt op een unieke plek. Aan de eerste afslag in Groningen, rechts van de A7 als je vanaf Drachten komt. De naam van de grote topvoetballer Arjen Robben op de gevel van dit complex zou fantastisch zijn. Iedereen van verre zou het complex direct en eenvoudig weten te vinden. In de auto zeg je: 'Zie je? Daar heb je het Arjen Robben-sportcentrum!' Jammer, er zijn aarzelingen. Blokkades zelfs.



Martin Koeman

Het prachtige complex verdient een mooie naam. Als er nog een compromis kan worden gevonden, dan is er slechts één goede naam die de gevels van het sportcomplex kan sieren: Martin Koeman. Ex-international en heeft grote verdiensten gehad voor het sportpark waarop hij meer dan twintig jaar werkzaam was voor de voetbaljeugd. En qua naamgeving ook een zeldzame topper! Martin Koeman dus.



Geklungel

Het zal allemaal 'iconisch' worden, zei PvdA-wethouder Van der Schaaf. En 'Topresultaten kunnen niet uitblijven', sloeg FC-directeur Nijland op de trom. Maar het enige iconische is op dit moment is het geklungel. Het zal mij worst wezen of ze het gebouw naar Arjen Robben, Milko Djurovski of Ron Jans vernoemen. Het is tijd dat de initiatiefnemers erkennen dat dit gewoon een FC-project is.

Overheidsgeld voor voetbalclub

Geen verbloemende opsmuk over breedtesport, leerwerkprojecten en gezondheidsinnovatie. Het is achteraf extra verwijtbaar hoeveel zorggeld er is gestoken in vastgoed. Andermaal had een betaald voetbalorganisatie de knip van de overheid stevig in handen. Dat mogen we de betrokken politici aanrekenen.



Aanjager Arjen Robben

Natuurlijk moet het nieuwe Topsportcentrum de naam van Robben krijgen! De grootste sporter van Groningen, wereldwijd bekend. Een echte ambassadeur voor de voetbalsport én Groningen. De naam Robben associeer ik n iet alleen maar met betaald voetbal. Voor mij is hij een grote aanjager van sporten in brede zin. Een prima icoon om als boegbeeld te gebruiken voor het Topsportcentrum.

Beter dan sponsornaam

Jammer dat naamgeving zoveel gedoe oplevert. Commercie en sport zijn uiteraard aan elkaar verbonden, maar het moet toch mogelijk zijn om dit voor elkaar te krijgen? Ik hoop dan ook dat ze er alsnog uitkomen. Alles beter dan dat er straks de naam van een sponsor op het dak verschijnt, net als bij de Euroborg.

Meer dan voetbal

Arjen Robben op de gevel lijkt mij niet de juiste naam voor dit centrum. Daarmee stel ik niet de kwaliteiten van Robben ter discussie, maar dit centrum heeft veel meer te bieden dan voetbal alleen. Daarom is de naam van Robben niet toepasselijk, die zal altijd met voetbal worden geassocieerd. Verder hoop ik dat dit centrum zijn naam waar maakt en gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.



Gemeente ziet toe

Ik vind het mooi om deze topsporter te eren door zijn naam te gebruiken voor het Topsportzorgcentrum. Het gebruik ervan wordt niet door hem bepaald. Wie betaalt, bepaalt. De gemeente Groningen moet erop toezien dat het doel van het centrum wordt gehaald.

Amateur

Het Topsportzorgcentrum grenst aan de velden waar de FC traint, maar ook gebruikt wordt door amateurclubs. Maar zal het centrum verkeerd gebruikt worden door de naam van Robben eraan te verbinden? Dat gebeurt alleen als de zeggenschap erover te beperkt wordt. Daar zal de gemeente Groningen toch wel voor waken?



Niet uit te spreken

Heel goed idee om de naam van Arjen Robben aan het TopsportZorgCentrum te verbinden. Probeer dat woord maar eens een paar keer uit te spreken en je snapt dat een andere naam geen gek idee is. Het centrum is een cruciaal onderdeel van de strategie van de FC om via training van eigen spelers, vooral de jeugdspelers, een sterke prestatie te kunnen neerzetten.

Robben eigen kweek

Het alternatief is tegenwoordig het bestellen van een Rus, een Arabier of een Chinees. En dat zien we hier niet snel gebeuren. Dus maximaal inzetten op eigen talentontwikkeling via optimale faciliteiten. Dat dat ergens toe kan leiden zien we bij Arjen Robben. Eigen kweek met groot succes. Voor heel veel herhaling vatbaar. Daar is het Arjen Robben Centrum voor gebouwd.