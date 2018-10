Werkvoorzieningsschap Novatec viert zestigste verjaardag

De kwekerij, een onderdeel van Novatec. (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Werkvoorzieningsschap Novatec in Tolbert viert zaterdag haar zestigjarig bestaan met een open dag. Het zet de deuren aan de Feithsweg open van twaalf tot vier uur.

Novatec is het werkvoorzieningsschap van de gemeenten Leek, Grootegast, Marum, Zuidhorn en Noordenveld. Er zijn zeshonderd mensen werkzaam.

In 1958 ging het schap van start onder de naam De Zevensprong. Daar waren de toenmalige gemeenten Leek, Marum, Grootegast, Oldekerk, Hoogkerk, Roden en Peize aangesloten. In 1992 werd de naam veranderd in Novatec.

Novatec heeft twee onderdelen. Eén daarvan is het beschutte werkbedrijf, waar mensen werken die door een fysieke, psychische of sociale handicap niet bij een gewoon bedrijf kunnen werken. De medewerkers doen doorgaans eenvoudig, repeterend werk, zoals inpakwerk.

Daarnaast heeft Novatec een spuiterij, waar de bekende geel-blauwe OV-fietsen worden gespoten, en een kwekerij aan de rand van Landgoed Nienoord. Ook heeft het schap een kringloopwinkel.

NovaWork is de tweede onderdeel van het werkvoorzieningsschap. Hier worden mensen gedetacheerd en begeleid die wel in een bedrijf kunnen werken.

