Moet de spoorloze 'meesteroplichter' Mustafa O. brommen? Wetboeken van het Strafrecht (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat de 33-jarige Mustafa O. voor grootschalige oplichting 3,5 jaar de cel in. Maar vindt de rechter dit ook? Die beslist vandaag of O. tientallen ondernemers in Nederland heeft opgelicht en welke staf hij moet krijgen.

Geschreven door Marjan Buring

O. kwam in 2016 op vrije voeten. Hij mocht zijn proces buiten de celmuren afwachten, maar moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Sindsdien is hij spoorloos. Meesteroplichter O. keerde ook niet terug op zijn woonadres van toentertijd: aan de Bankastraat in Groningen. Ook zijn advocaat Arnout Schadd wist tijdens de zitting begin september niet waar O. uithing. De publieke tribune zat destijds vol met gedupeerden. De 'meesteroplichter' werd verweten dat hij vanaf medio 2013 ruim veertig slachtoffer maakte. De man had een dagtaak aan het bellen van kleinere ondernemingen, zoals kapperszaken, een kinderopvang, maar ook de pastorie van kerken. Zes ton De ondernemingen kregen een welbespraakte en formele man aan de telefoon die zei dat hij een medewerker van de rechtbank in Amsterdam of een gerechtsdeurwaarder was. Hij vertelde dat een beslaglegging op bankrekening kon worden voorkomen door zo snel mogelijk een openstaande factuur te betalen, schetste de officier van justitie. De man zou heel geloofwaardig en kundig hebben geklonken en hij voerde de druk geraffineerd op. Op deze manier zou de man ruim zes ton bijeen hebben geharkt. De officier kondigde aan dat dit bedrag nog via een schriftelijke procedure op de man wordt verhaald. Handlangers O. omringde zich destijds door handlangers die hun bankrekeningen beschikbaar stelden en het geld aan hem gaven. Ook die personen horen vandaag of en welke straf de rechter voor hen in petto heeft. Lees ook: - 'Meesteroplichter' Mustafa O. moet 3,5 jaar de cel in, maar waar is hij?

