'Niks doen is geen optie' bij Westerwoldse gemeentehuizen

Burgemeester Klaassen van Westerwolde heeft de voorkeur om in de toekomst één gemeentehuis te hebben in de gemeente. Ook nu de gemeente moet bezuinigen.

Teruggaan naar één plek betekent dat één van de huidige gemeentehuizen verbouwd moet worden, of dat er nieuwbouw moet komen. Nu heeft Westerwolde nog twee gemeentehuizen, in Wedde en in Sellingen.

Duurzaamheidseisen

Volgens de burgemeester voldoen de huidige gemeentehuizen niet aan bepaalde eisen. 'Dat zit hem vaak in duurzaamheid en isolatie. De gemeentehuizen voldoen niet echt aan de eisen waar ze over een paar jaar aan moeten voldoen, dus je moet sowieso investeren.'

'Niets doen duurder dan wel iets doen'

Een meerderheid van de partijen in de Westerwoldse gemeenteraad heeft al aangegeven geen nieuw gemeentehuis te willen. De VVD gaf zelfs aan de huidige situatie met twee gemeentehuizen in stand te willen houden wegens de financiële situatie van de gemeente.

Dat lijkt Klaassen niet verstandig. 'Als je nu even niks doet, lijkt het net of het niets kost. Maar in feite gaan alle kosten dubbel door. De voorkeur van het college is om naar één locatie terug te gaan. Dat betekent dat je op termijn goedkoper uit bent, is mijn overtuiging.'

Kritiek

Klaassen kreeg tijdens een vergadering kritiek van verschillende partijen. Hij zou teveel vooruitlopen op het debat dat gevoerd gaat worden over de gemeentehuizen. 'Ik begrijp die kritiek, maar de voorkeur van het college gaat echt uit naar één plek.'

Klaassen loopt nog niet vooruit op de gewenste locatie van het gemeentehuis. 'Die discussie moet in de gemeenteraad worden uitgemaakt.'

