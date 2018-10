Rutger Smith houdt de deur naar wedstrijden op een kier: 'Zeg nooit nooit'

Smith kreeg vorig jaar alsnog brons voor het kogelstoten van de WK in 2007 (Foto: ANP)

Deze week werd bekend dat Rutger Smith aan de slag gaat als 'kwaliteitsmanager werpnummers' bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Maar officieel gestopt als atleet is de 37-jarige Leekster nog niet.

'Zeg nooit nooit, maar het is logisch dat deze baan nu mijn prioriteit krijgt. Ik train nog wel door en beslis dan of ik nog een wedstrijd kan doen, als mijn niveau goed genoeg is. En anders moet ik het erbij laten.'

'Geen pijntjes'

Smith voelt zich nog fit. 'Ik heb geen pijntjes, al train ik natuurlijk niet meer zo hard als in het verleden. Maar in het krachthonk ben ik nog wel aardig bezig, dat voelt allemaal goed aan.'

'Ik moest wel ja zeggen'

Momenteel is Smith in België, om te zoeken naar een huis. 'Maar ik moet nog wel aan mijn accent werken', lacht hij. 'Het is een mooie stap. Ze kwamen naar mij toe; zo'n kans krijg je niet vaak. Zeker in de sportwereld liggen de banen niet voor het oprapen. Ik moest wel ja zeggen tegen hun aanbod.'

'Smetje door dopinggebruikers'

Smith (37) veroverde in zijn carrière onder meer een zilveren en bronzen medaille bij het WK kogelstoten en pakte met de discus eveneens brons op de mondiale titelstrijd.

'Het is een mooie carrière geweest', zegt hij. 'Smetje is natuurlijk de doping om mij heen, mensen die zijn betrapt. Dat ik jaren later nog medailles kreeg van grote toernooien.'

Het gebeurde Smith drie keer dat hij zo doorschoof van een vierde naar een derde plek: één keer bij het WK, twee keer bij het EK. 'Eigenlijk doet die medaille er dan niet meer zo heel erg toe. Maar het is mooi dat het zo in de boeken staat.'

Geen olympisch succes

Smith deed drie keer mee aan de Olympische Spelen, maar slaagde er niet in een medaille te veroveren.

'Ook daar wat frustratie over mijn tegenstanders, die jaren later betrapt zijn op doping. Met terugwerkende kracht had ik eigenlijk nog een paar extra pogingen moeten krijgen op de Olympische Spelen', zegt Smith.

'Dat is frustrerend, zo worden er toch kansen weggenomen om je op dat moment nog te verbeteren, tijdens de finale.' De beste acht bij de Olympische Spelen krijgen een vierde en vijfde poging, wie buiten de top acht valt 'maar' drie.

'Dat is misschien nog wel frustrerender dan van een vierde naar een derde plek te gaan. Maar over het algemeen mag ik trots op mijn carrière zijn.'

