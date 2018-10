Herindeling en ziekte zorgen voor hoge personeelskosten in Westerwolde

De herindeling van de gemeente Westerwolde en een relatief hoog ziekteverzuim binnen het gemeentehuis zorgen voor hoge personeelskosten in de gemeente.

Het personeel van de gemeente bestaat op dit moment uit een optelsom van de ambtenaren van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. 'En daar komt een aantal externen bij, dat specifieke taken moet uitvoeren', zegt waarnemend burgemeester Klaassen (CDA).

Tijdelijke contracten niet verlengd

Klaassen wil ervoor zorgen dat de gemeente weer op een 'stabiel niveau' komt. 'Dat kan uiteindelijk met een kleiner aantal fte's dan op dit moment.'

En dat betekent volgens de burgemeester dat een aantal tijdelijke contracten niet verlengd wordt. 'En met een aantal mensen van buiten wordt een afspraak van beëindiging gemaakt.' Klaassen noemt de situatie een 'overgangsfase'. Eerder werd al bekend dat de gemeente een aantal vacatures niet meer gaat invullen.

Geen onrust

Volgens de waarnemer zorgen de plannen om contracten niet te verlengen niet voor onrust. 'De mensen die van buitenaf komen of een tijdelijk contract hebben weten dat natuurlijk eigenlijk ook al.'

Ziekte

Bij het hoge aantal personeelsleden komt ook nog een relatief hoog ziekteverzuim om de hoek kijken. Volgens Klaassen heeft dat twee redenen.

Aan de ene kant zijn er mensen die langdurig ziek zijn, zonder dat dat te maken heeft met hun werk. 'En er zijn gevallen die geen goede match zijn geworden in de nieuwe organisatie.' Klaassen wil voor die werknemers meer coaching en begeleiding organiseren.

Niet de gewenste plek

Bij de samenvoeging van de twee voormalige gemeenten konden ambtenaren hun voorkeur voor een bepaalde functie aangeven. Dat heeft ervoor gezorgd dat sommige mensen op een door hen gewenste plek zitten, en anderen niet.

'Soms zitten mensen daardoor op een te hoge functie. Anderen hebben juist niet gekregen wat ze wilden en hebben daardoor een soort uitval. We moeten in die situaties in gesprek gaan met de werknemers en maatwerk leveren als dat nodig is.'

Bezuiniging

Op langere termijn wil de gemeente structureel tussen de 180.000 en 325.000 euro bezuinigen. 'We hebben een organisatie van meer dan tweehonderd mensen, dus daar kun je zoiets best realiseren', zegt Klaassen. 'Daar ben ik van overtuigd.'

