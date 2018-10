Partij voor het Noorden: 'Topsportzorgcentrum moet naam Jan Uitham krijgen'

Als het aan de Partij voor het Noorden ligt, wordt het Topsportzorgcentrum op Corpus den Hoorn in de stad Groningen niet vernoemd naar Arjen Robben, maar naar Jan Uitham.

Volgens de partij in Provinciale Staten krijgt het centrum met een naamsvernoeming naar Arjen Robben te veel een 'FC Groningen-profiel', terwijl het in de ogen van de partij een centrum moet zijn voor top- en breedtesport.

'Vanuit FC Groningen is het allemaal Arjen Robben', zegt fractievoorzitter Bé Zwiers. 'We zijn bang dat de breedtesport in het Topsportzorgcentrum op de achtergrond treedt. Dat terwijl het ook voor breedtesport is bedoeld.'

'Geen veredeld FC-clubhuis'

Zwiers vindt dat het Topsportzorgcentrum meer moet zijn 'dan een veredeld clubhuis van FC Groningen.'

'Alle egards hoeven niet naar FC Groningen en Arjen Robben toe. Wij pleiten voor een vernoeming naar Jan Uitham. Jan was een geweldige schaatser en zwom ook veel. Daarnaast was hij altijd bezig met schaatsen in de breedtesport. Een ideaal uithangbord voor het Topsportzorgcentrum.'

Lijstduwer

Jan Uitham is lid van de Partij voor het Noorden en was de afgelopen vier verkiezingen voor Provinciale Staten lijstduwer namens de partij.

