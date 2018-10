Finsterwolmer boer teelt blauwe pompoenen

Het is een ongebruikelijk gezicht in Finsterwolde: een veld vol blauwgrijze pompoenen met een gebobbeld oppervlak, met de vorm van grote rugbyballen.

Ze worden geteeld door Gert Noordhoff, in samenwerking met Harm Evert Waalkens en Bert Gosselaar. Voor zover bekend wordt de 'Blue Hubbard', want zo heet de pompoen, nergens anders in Nederland op deze schaal geteeld.

Buitenaardse wezens

Toegegeven: ze zien er een beetje vreemd uit, zeker als je de kleinere en gangbare oranje pompoenen gewend bent. 'Voorbijgangers die de pompoenen in het veld zien vragen wel eens wanneer ze oranje worden', zegt Noordhoff. 'En sommigen vinden ze op buitenaardse wezens lijken. Die moeten er erg aan wennen.'

Mevrouw Hubbard

Niet alleen de kleur en de vorm van de pompoen zijn bijzonder, ook de manier waarop de pompoen 'groot' geworden is. Noordhoff: 'Een boer in Massachusetts begon met de teelt toen hij zaden van zijn wasvrouw, mevrouw Hubbard, had gekregen. Die had de zaden gekregen van een kennis, die met een schip op de Caraïben voer en ze daar vandaan had. Deze pompoen op het Groninger land heeft dus een multi-etnische achtergrond.'

Niet op grote schaal

De Blue Hubbard pompoenen krijgen 90 tot 110 dagen de tijd om te groeien, en dan worden ze geoogst. Noordhoff heeft wel een idee waarom ze nog niet op grote schaal worden geteeld. Dat heeft volgens hem te maken met de grootte en met de vrij harde schil: 'Daardoor is de pompoen niet voor iedereen heel makkelijk toepasbaar in de keuken.'

Nootachtig

Daar staat volgens de akkerbouwer een aantal voordelen tegenover: 'De Blue heeft een nootachtige smaak en het vruchtvlees is krachtiger en sterker dan van een normale (oranje) pompoen'.

Noordhoff, Waalkens en Gosselaar leveren de blauwe pompoenen vooralsnog aan één supermarkt en aan de horeca.