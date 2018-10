Deel dit artikel:













Arnold Veeman voorziet Winsumer carillon van nieuwe deuntjes Arnold Veerman in zijn studio in Kloosterburen. (Foto: René Walhout / RTV Noord)

Splinternieuwe deuntjes voor het carillon van het voormalige gemeentehuis van Winsum. Vanaf maandag zijn ze ieder uur te horen. De deuntjes zijn gecomponeerd door de Groninger streektaalzanger Arnold Veeman.'Ik heb eerst alle klokjes apart opgenomen en ingeladen in de computer', vertelt Veeman in zijn studio in Kloosterburen. 'Met een klavier kan ik dan alle klokjes bespelen.'

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

39; Veeman kreeg de opdracht van Annemiek van der Steen toen zij besloot haar natuurvoedingswinkel in het voormalige gemeentehuis te vestigen. Oude carillon swingt niet 'Het geluid van het oude carillon vond ik te statisch, te strak geprogrammeerd zodat het niet swingt,' vertelt de componist. 'Een beiaardier speelt ook nooit precies op de maat want dan krijgt hij niet alle klankkarakteristieken uit die klokjes.' Veeman heeft inmiddels tientallen deuntjes voor het carillon klaargemaakt. Daaronder vallen bewerkingen van liedjes die hij eerder schreef, zoals 'Mien leutje laif'. Schetsen met muziek Veeman: 'Het componeren van de deuntjes begint met het geluid van het carillon. Ik ga achter mijn klavier zitten. Ik begin dan bijvoorbeeld met een stukje uit een bestaand liedje. Wat moet erna komen en hoe moet de melodie worden? Zo zit ik met muziek te schetsen.' Honderdtwintig deuntjes Uiteindelijk wil Veeman honderdtwintig deuntjes voor het carillon van Winsum componeren. Maandag, op de dag van de Winsumer Baistemarkt wordt het vernieuwde carillon in werking gezet.