Met een halve kilo cocaïne op zak van Delfzijl naar Osnabrück

Een 47-jarige man uit Osnabrück moet mogelijk zeven maanden de cel in voor drugssmokkel. Hij werd eind juni op het station in Groningen gesnapt met ruim een halve kilo cocaïne 'op de man', nadat iemand de politie had getipt.

De drugs waren afkomstig uit een deal die hij had gesloten in Amsterdam. Daar was hij naartoe gegaan om 150 gram cocaïne te halen. De drugs waren voor eigen gebruik, zo zei hij.

Eenmaal bij een onbekend gebleven bemiddelaar in de hoofdstad, moest hij 530 gram cocaïne afnemen en meenemen naar Duitsland, zou hem zijn verteld.

150 gram cocaïne

Omdat hij de 150 gram cocaïne al had gekocht voor 5500 euro, was hij onder druk gezet. 'Als ik niet de 530 gram mee zou nemen, zou ik mijn 150 gram niet meer meekrijgen en mijn geld ook kwijt zijn. Het is me opgelegd en ik ben er ingeluisd.'

Toch had hij met de drugs op zak de trein van Amsterdam naar Delfzijl genomen, om daar een nacht te verblijven. 'Het weer was goed. Van daaruit wilde ik de volgende dag op de fiets weer naar Osnabrück gaan', zei de man tegen de rechters.

Op het station in Groningen werd hij opgepakt door de politie.

Onder druk vervoerd

Tijdens het verhoor gaf de man toe dat het de bedoeling was dat de drugs naar Duitsland zouden gaan. 150 gram was voor hem, de overige 370 gram had hij 'onder druk vervoerd'. Hij had zijn auto verkocht en was met zesduizend euro naar Nederland getogen om 150 gram te kopen.

'U investeert 5500 euro in zoveel cocaïne, en dan voor eigen gebruik?', fronste de rechter. Maar daarover kon de man kort zijn: hij werkte zes dagen per week en had niet vaker de tijd om naar Amsterdam te gaan. Inmiddels zit de man ruim vier maanden in voorarrest.

Eerdere veroordeling

Hij is in 2015 in Duitsland veroordeeld tot vijf jaar en drie maanden cel voor drugssmokkel, ook van Nederland naar Duitsland. Van die straf zat hij 2,5 jaar uit. Daarna kwam hij terecht in een drugskliniek.

De man was net een jaar vrij toen hij met fiets en al de trein instapte naar Nederland.

Achterste van de tong

Volgens de reclassering komt de man berekenend over en geeft hij geen openheid van zaken. 'Hij laat het achterste van zijn tong niet zien. Niet bij de politie, niet bij deskundigen en vandaag niet in de rechtbank', zei de officier. 'En over onder zware druk vervoeren gesproken: ik denk dat dát wel meevalt.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.