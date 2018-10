Nieuw elan moet Knoalster winkelcentrum laten opleven

Er moet wat gebeuren in het winkelcentrum van Stadskanaal. Dat vinden Stieneke Gersonius en Hein Koch, twee nieuwe leden van het bestuur van winkeliersvereniging Centrum Stadskanaal.

Gersonius en Koch zijn samen met Miranda Dillema toegetreden tot het algemeen bestuur van Centrum Stadskanaal, uit onvrede over de huidige gang van zaken. Volgens hen gaan er een aantal zaken prima in Stadskanaal, maar kunnen een aantal dingen ook veel beter.

Eenheid

'Ons doel is dat we als ondernemers in het centrum meer een eenheid zijn', zegt Gersonius. 'Vanuit het bestuur open en eerlijk communiceren richting je collega's, want er zijn veel ondernemers in het centrum die niet weten wat er daadwerkelijk speelt. Als er iets georganiseerd wordt, is er in bepaalde opzichten weinig samenwerking. De communicatie is niet altijd goed.'

'Miljoeneninvesteringen niet genoeg'

Koch is het daarmee eens. 'We gaan voor een frisse wind en hebben een andere kijk op het hele gebeuren.' Volgens hem zijn de miljoeneninvesteringen van de gemeente Stadskanaal en de provincie niet genoeg om de winkelleegstand tegen te gaan.

'We denken ook dat er meer moet gebeuren dan alleen de investeringen in het centrum. De Beneluxlaan valt daar bijvoorbeeld teveel buiten, terwijl er in het verleden toezeggingen waren dat in deze straat meer zou gebeuren.'

Geen kritiek

Volgens de twee moet het niet als kritiek gezien worden richting de huidige voorzitter Klaas Jan Havinga. Gersonius en Koch willen als nieuw lid van het bestuur het kussen wat opschudden, om zo het Stadskanaalster winkelcentrum weer een smoel te geven.

'We kunnen niet stil blijven staan. We hebben veel activiteiten en reuring nodig, zodat de winkeliers hier een prima boterham kunnen verdienen. Dat kan alleen door er samen voor te gaan.'