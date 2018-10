Deel dit artikel:













Frequentieregelaars vermoedelijk oorzaak van kabelstoring in Leek De frequentieregelaar van de fonteinen in Leek is mogelijk oorzaak van een kabelstoring. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Mogelijk zijn de zogeheten frequentieregelaars in de installatie die de fonteinen aansturen in het centrum van Leek de oorzaak van de storing in een KPN-kabel. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de gemeente Leek en KPN.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Eerder vandaag zette de gemeente de fonteinen stil nadat omwonenden van het Boveneind hadden geklaagd over slechte internet- en tv-ontvangst. Probleem KPN meldt dat het probleem zich waarschijnlijk voordoet doordat enkele onderdelen, zoals afgeschermde kabels, aarding en de werking van de frequentieregelaars, misschien niet meer deugdelijk werken. 'Omdat de kabel waarop onze klanten zijn aangesloten in het verlengde ligt van het gemaal en de fonteinen, wordt het stoorsignaal nog steeds opgepikt.' KPN heeft geen idee hoe de storing is ontstaan, maar zegt het probleem zo snel mogelijk te willen oplossen. Lees ook: - Leek zet fonteinen uit