GasUnie werkt aan waterstoffabriek in Noord-Nederland

GasUnie en het Franse energiebedrijf ENGIE willen een waterstoffabriek bouwen in het noorden van Nederland.

Het zou met een zogeheten 100 Megawatt electrolyser de grootste van zijn soort in Europa moeten worden.

Klimaat

Met deze samenwerking willen de bedrijven bijdragen aan het versnellen van de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering. Het noorden van Nederland moet daar dus een belangrijke rol in spelen.

'De situering in deze regio past in de gezamenlijke ambitie van deze bedrijven vanwege de aanwezigheid van groene stroom, het goede en uitgebreide al bestaande gasinfranetwerk, de gasopslagmogelijkheden en de aanwezigheid van grote industriële gebruikers van waterstof', zeggen de partijen in een verklaring.

Eemshaven

Een logische locatie voor de fabriek zou de Eemshaven zijn, aangezien daar alle stroom via onder andere windmolens aan land komt. En die stroom is nodig om via electrolyse waterstof te maken.

Duitsland

Afgelopen week maakten Gasunie Deutschland, elektriciteitsnetwerkbedrijf TenneT en gastransporteur Thyssengas bekend een vergelijkbaar project te starten in Duitsland.

