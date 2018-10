Betrokkene schietpartij Stad is beveiliger Groninger Museum

De man die woensdagochtend werd neergeschoten in een woning aan de Tussen Beide Markten in de stad Groningen is een medewerker van het beveiligingsteam van het Groninger Museum.

Dat bevestigt het museum tegenover RTV Noord.

Personeel ingelicht

Het personeel is donderdagochtend door directeur Andreas Blühm ingelicht. Volgens een woordvoerder zijn er tijdens de bekendmaking geen inhoudelijke uitspraken gedaan, omdat het politieonderzoek nog volop loopt.

Aansturende functie

Een anonieme bron verklaart tegenover RTV Noord dat het om iemand gaat met een aansturende functie binnen het beveiligingsteam. Het Groninger Museum wil dit niet bevestigen.

Man neergeschoten

De man in kwestie werd woensdagmorgen in een woning aan Tussen Beide Markten in Stad neergeschoten door de politie. Tussen Beide Markten is de straat tussen de Grote Markt en de Vismarkt. De man was in het bezit van een vuurwapen. Agenten hadden de opdracht om het wapen in te nemen, waarna de situatie uit de hand liep. De politie voelde zich genoodzaakt om te schieten, vanwege een mogelijke dreiging.

Ooggetuigen vertelden verslaggever Peter Steinfort dat de schietpartij zich in de relationele sfeer afspeelde. Volgens de getuigen had de verdachte zijn vriendin uit huis gezet. 'Toen ze terugkwam heeft hij op haar geschoten en daarna kwam de politie'.

De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.

