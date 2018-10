Deel dit artikel:













Speler Donar verspreidt lieve briefjes door Stad (Foto: RTV Noord)

Vanaf vandaag liggen ze overal in de stad: Lieve briefjes. Het is de bedoeling dat we ze over een maand aan elkaar geven. Vandaag trapte Donar-aanvoerder Jason Dourisseau de actie af.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) Lieve briefjes door Stad 'Dit is een goed idee. We moeten op elk moment liefde verspreiden. Het is goed voor de stad en wat ze willen bereiken', zegt Dourisseau tegen Beppie over de lieve briefjes. Bekijk de reportage hieronder. 2) Tweede leven voor boerderij Steeds meer jonge mensen willen in een oude monumentale boerderij wonen. Dat merken meerdere makelaars in Groningen. Niet alleen om te wonen maar ook om de boerderij een nieuwe bestemming te geven. Beppie ging kijken op de Sint Ennejansheerd. 3) Miljoenentekorten in jeugdzorg De tekorten van de gemeente Midden Groningen lopen op tot bijna vier miljoen euro. Dit bedrag dreigt in de toekomst te verdubbelen en dus moet de jeugdzorg efficiënter worden ingericht. Verslaggever Tristan Braakman volgt de problemen met de thuiszorg in onze provincie. Hij vertelt onder andere hoe Midden-Groningen de kosten wil gaan drukken, wat het voor de betrokken gezinnen kan betekenen en hoe uniek de problemen in Midden-Groningen zijn. 4) Schokland internationaal succes Schokland, zo heet de nieuwe roman van Saskia Goldschmidt. Het gaat over een familiedrama en over wat aardbevingen met mensen doen. In Noord Vandaag vertelt ze wat ze met Groningen heeft, wat haar het meest is opgevallen en wat volgens haar de effecten zijn van de aardbevingsproblematiek. 5) Blauwe pompoenen De oranje pompoenen kent u natuurlijk wel, maar dit zijn blauwe exemplaren. Tenminste, zo worden ze genoemd. Bij Finsterwolde worden ze dit najaar geoogst. Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.