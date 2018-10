Stadjer ergert zich over plek bommenwerper-monument: 'Aanfluiting'

Stadjer Mans Wierenga kijkt uit over het gebied waar de bommenwerper in 1943 neerstortte. (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het is zaterdag precies 75 jaar geleden, maar Mans Wierenga uit Groningen heeft de beelden nog altijd helder op zijn netvlies staan. Want voor zijn ouderlijk huis stortte in de nacht van 20 oktober 1943 een Brits vliegtuig neer.

Bij dat incident kwamen de zeven bemanningsleden allemaal om het leven. Wierenga heeft zelfs nog een stukje gesmolten aluminium van het vliegtuig in zijn bezit.

De viermotorige Lancaster bommenwerper kwam terug van een aanval op Leipzig en werd boven de stad Groningen onderschept door een Duitse nachtjager. Het toestel explodeerde even ten zuiden van het Stadspark in de lucht, en de brokstukken kwamen neer in de omgeving van de toenmalige Madijk, de huidige Ter Borghlaan. Daar woonde de toen driejarige Mans.

Ongenoegen

Zaterdag herdenkt Wierenga het voorval samen met zijn vrouw. In het weiland vlak achter de Piccardthofplas, waar het vliegtuig neerstortte. En niet bij het monument ter nagedachtenis van de vliegramp. Want dat monument staat, tot groot ongenoegen van Wierenga, niet op de plek waar het grootste deel van het toestel terechtkwam, maar tweeënhalve kilometer verderop in Ter Borgh, een woonwijk van Eelderwolde.

Het monument in Eelderwolde staat volgens Wierenga op de verkeerde plek.



'Het is heel mooi dat er een paar jaar geleden een monument is gekomen, maar het is natuurlijk een aanfluiting dat het op kilometers afstand staat van de plek waar het allemaal gebeurd is', zegt Wierenga. Hij heeft zich de afgelopen jaren groen en geel geërgerd aan de verkeerde plaats van het monument.

De gemeente Tynaarlo, waarin het monument staat, verklaart desgevraagd dat het toestel in de lucht is geëxplodeerd en de wrakstukken over een grote oppervlakte werden verspreid. Bij het zoeken naar een plaats voor het monument is dan vooral ook gekeken naar een mooie, toegankelijke locatie.

Grenscorrectie

Verslaggever Reinder Smith denkt dat er nog iets is wat de keuze heeft bepaald. Het toestel is in 1943 in Drenthe neergestort en de piloten zijn in Eelde begraven. Maar net het stukje grond tegenover het huis van de familie Wierenga, waar het grootste deel van het toestel terechtkwam, is door een grenscorrectie Gronings geworden. En de gemeente Tynaarlo kan natuurlijk geen monument in de gemeente Groningen plaatsen. Dus hebben ze een andere plek gekozen.

Over een paar jaar weet misschien niemand meer hoe het verhaal echt in elkaar zit Mans Wierenga - Ooggetuige vliegtuigcrash

Maar de bemanningsleden liggen begraven op het oude kerkhof van Eelde. Dus eigenlijk vond de crash plaats in de huidige gemeente Tynaarlo. Die heeft een aantal jaren geleden besloten dat er een monument moest komen ter nagedachtenis aan de gesneuvelde vliegers en heeft toen gekozen voor een toegankelijke en goed zichtbare plek aan de rand van de weg in de eigen gemeente. Maar dat is dus wel een flink eind van de plek waar het eigenlijk gebeurde.

Wierenga kijkt uit over het kerkhof waar de bemanningsleden begraven liggen.



Wierenga heeft zich ondertussen neergelegd bij de situatie en legt zaterdag bloemen bij de plek waar de bommenwerper is neergestort. 'Door een grenscorrectie valt de juiste plek waar het toestel is neergestort inmiddels onder de gemeente Groningen. Het zou toch wel mooi zijn als daar toch nog iets van een gedenksteen zou komen', zegt Wierenga

'Ik ben één van de laatste levende ooggetuigen. Over een paar jaar weet misschien niemand meer hoe het verhaal echt in elkaar zit', besluit hij.