Rechtbank doet uitspraak in zaak Korrewegschutter Voor het OM is het klip en klaar: Azim A. is de ‘Korrewegschutter’. (Foto: RTV Noord)

De rechtbank in Groningen doet vandaag uitspraak in de opzienbarende zaak van de Korrewegschutter. Daarbij werd er een willekeurige student in Stad neergeschoten.

Het slachtoffer overleefde dit, maar zit gekluisterd aan een rolstoel. Voor poging tot moord eiste het Openbaar Ministerie (OM) op 20 september twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de vermeende schutter Azim A. (21) uit Groningen. Afgevuurde kogels Een opmerkelijke zaak, omdat de student een willekeurige slachtoffer was. Azim A. hield zich in oktober met vrienden op in de Korreweg en sprak meerdere voorbijgangers aan. De student stapte netjes af. Dit moest hij bekopen met vijf kogels die op hem werden afgevuurd. Voor het OM is het klip en klaar: Azim A. is de 'Korrewegschutter'. Schadevergoeding Het slachtoffer zei op zitting dat 'hij geen schijn van kans had tegen de knullen met een wapen. De invulling van zijn leven wordt sindsdien door anderen bepaald, zei hij. De man vroeg een schadevergoeding van 930.000 euro. Azim A. werd 22 dagen na het schietincident gevonden in een flat in de wijk Selwerd, waar hij zat ondergedoken. Na zijn aanhouding hield A. zijn kaken stijf op elkaar. Ook op zitting kwam niet veel meer uit zijn mond dan: 'Ik beroep mij op mijn zwijgrecht'. Celstraffen geëist Twee Stadjers van 25 en 27 jaar, die Azim A. hielpen onderduiken, hoorden celstraffen van vijf en acht maanden tegen zich eisen. Twee andere vrienden van A. (20 en 21 jaar) uit Groningen, zouden volgens het OM voor hun rol in het schietincident drie en zes maanden de cel in moeten. Zij zouden de student van de fiets hebben getrokken en hebben geschopt en geslagen. Lees ook: - Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in auto medeverdachte Korrewegschutter

