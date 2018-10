Beslissing over MFA Bedum op bordje van nieuwe gemeente

Er is in totaal zes miljoen nodig om de MFA te laten verrijzen. (Foto: SV Bedum)

De raad in Bedum wilde graag een definitief besluit nemen over de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA), maar daar is nog geen geld voor. Die knoop zal door de nieuwe gemeente worden doorgehakt.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad hierover.

Een groep inwoners en leden van SV Bedum willen graag een nieuw sportgebouw realiseren. De enthousiaste Bedumers hebben zich verenigend in een stichting en hebben al een eerste plan gemaakt. Dat is volgens hen haalbaar.

Geld en beslissing nodig

Er is in totaal zes miljoen nodig om de MFA te laten verrijzen. De gemeente kan nog geen bijdrage geven omdat er een herindeling aan komt. Bedum gaat met ingang van 1 januari 2019 samen met De Marne, Winsum en Eemsmond op in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

De financiële injectie komt derhalve op het bordje van de nieuwe gemeente terecht. Daarom zou het volgens wethouder Jan-Willem van de Kolk terecht zijn als die gemeente hierover mag beslissen. 'Het onomkeerbare besluit is aan Het Hogeland.'

Op korte termijn

De raadspartijen vinden dat het plan niet vijf jaar lang in de ijskast moet worden gezet. 'Dit plan kan niet zo lang wachten', zegt Jaap Heres, fractievoorzitter van de PvdA Bedum.

Hij wil dat in het overdrachtsdocument dat de gemeente maakt, wordt opgenomen dat het een grote wens van Bedum is om een MFA te realiseren en dat er geld vrij voor wordt gemaakt in begroting van Het Hogeland. De andere raadspartijen steunden zijn punt en de wethouder gaat deze wens dan ook overbrengen.

Het CDA benadrukte nogmaals dat het jammer is dat er geen 'definitief eindsignaal' gegeven kon worden voor het project.

Wel vervolgstappen

Wel is de raad blij dat er extra geld is vrijgemaakt voor vervolgonderzoek. De stichting, die bezig is met de MFA, krijgt 119.000 euro van de gemeente om de plannen verder uit te werken. Aanvankelijk zou dit vijftigduizend euro zijn.

De stichting hoopt dat een nieuwe raad een voor hen positieve beslissing zal nemen en dat de partijen zich tijdens de verkiezingen voor een MFA uitspreken.

